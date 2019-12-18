Санкции США против "Северного потока-2": как реагируют в России

В Москве считают, что американские санкции против России бьют по Евросоюзу

/ Фото: Pixabay

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17 декабря Соединенные Штаты в борьбе с российскими газопроводами, идущими в обход Украины, перешли от слов к делу и заложили в оборонный бюджет санкции против "Северного потока – 2". Документ предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения новых санкций против российских "труб". Как отреагировали в Кремле на это решение, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Кремле намерение США помешать запуску газопровода "Северный поток – 2" с помощью санкций назвали идеальным примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки", – озвучил Песков реакцию Кремля на очередные санкции США.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также считает, что дело сугубо экономическое.

"Что касается санкций против "Северного потока — 2", то здесь прослеживается четкая экономическая заинтересованность США, а точнее недобросовестная конкуренция: они хотят поставлять свой более дорогой сжиженный газ и пытаются заставить европейцев его покупать вопреки экономическим соображениям", – рассказал Морозов.

Поэтому, считает депутат, США "выдумают такие угрозы", которые якобы исходят от России.

Тезис о том, что введение санкций против РФ — это инструмент недобросовестной конкуренции на мировом рынке, не нов и озвучивался уже не раз. Это "гениальное" объяснение, почему против России введено столько санкций, впервые дал сам президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018-го. По его словам, таким образом запад стремится убрать РФ с рынка торговли оружием. Шутка ли: объем экспорта российской военной продукции составляет около 15 млрд долларов.

"Наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", – заявил Путин.

Другой популярный тезис — что американские санкции против РФ ударяют, в первую очередь, по Евросоюзу, озвучил заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, санкции, введенные Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", являются целенаправленной политикой по ущемлению интересов ЕС.

"Их направленность (санкций — авт.) абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев", — заявил дипломат

И вообще, любые попытки противостоять России в этом вопросе бесполезны. Новые санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, все равно не остановят реализацию данных проектов, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения, — отметил глава МИД РФ. — Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни „Северный поток — 2", ни „Турецкий поток" не остановятся".

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", — солидарен с его позицией спикер Кремля Дмитрий Песков.

Почему бесполезны все усилия по сворачиванию строительства "трубы", озвучил Путин. По его словам, "Северный поток – 2" скоро будет достроен — работы "близки к завершению", а после начала его эксплуатации объем российского газа, поставляемого в Германию, возрастет вдвое, цитирует хозяина Кремля Радио "Свобода". Кроме того, Путин заявил, что газопровод – это "чисто коммерческий проект", в сооружении которого российские власти почти не участвуют. По словам Путина, сооружение газопровода не означает, что прервётся транзит российского газа через Украину.

Именно угроза прекращения транзита через Украину – наряду с дальнейшим ростом доли российского газа на европейском рынке – главный аргумент противников газопровода в США и Европе. Несмотря на заверения о готовности продолжить транзит, Россия пока не договорилась с Украиной об условиях нового транзитного договора, а действующий истекает 31 декабря.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение Украине военной помощи в 300 млн долларов.

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