"Это острый вопрос": что говорил Путин на пресс-конференции о международном положении России

Владимир Путин / Фото: Reuters

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19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Нынешняя конференция побила рекорд по числу аккредитованных журналистов — 1895 человек. На этот раз хозяин Кремля почти приблизился к своему рекорду 2008 года, когда он отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. (В этот раз — 4 часа 20 минут.) Одной из главных тем пресс-конференции, помимо того, что Путин говорил об Украине, стала международная политика РФ. Читайте главные тезисы в специальном материале сайта "Сегодня".

О вмешательстве России в Brexit

"Что касается Brexit, то Великобритания заинтересована в сотрудничестве. Об этом говорят ваши предприниматели, мы их поддерживаем. Есть ли другие точки соприкосновения? Есть. Например подключение к обсуждению многих тем. По поводу вмешательства или невмешательства. Мы часто слышим оценки о том. что происходит в нашей стране: вы же высказываете свои оценки, мы оставляем за собой такое же право. А Джонсона (Борис Джонсон, лидер консервативной партии, которая сейчас имеет большинство в британском парламенте — авт.) можно поздравить – он тоньше чувствовал настроения в британском обществе".

Об импичмента Трампа

"Я не уверен, что президентство Трампа заканчивается. Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство. Вряд ли они захотят отстранить Трампа".

О конфликте в Ливии

"Это острый вопрос. Вы хорошо знаете, кто довел (Ливию — авт.) до этого состояния. Вы знаете, что мы были против применения авиации по резолюции ООН. Тогда Ливия развивалась, а сейчас находится в хаосе. На наш взгляд самое правильное — найти такое решение, которое позволило бы прекратить вооруженное противостояние. Мы говорили об этом и с канцлером Германии, и с французской стороной, и с Эрдоганом (Реджеп Эрдоган, президент Турции — авт.). Надеюсь, найдем такие решения, которые будут приняты и ливийским народом".

О ситуации с санкциями против РФ

"Есть разные оценки потерь от этого процесса, но все они сводятся к одному и тому же. Для ЕС — это потери порядка 50 млрд евро, но это не просто деньги. Это потеря рабочих мест, рынков. Приходят другие игроки. Мы за полную нормализацию, но (в пребывании под санкциями со стороны США и ЕС — авт.) есть и плюсы для нас: развитие в сельском хозяйстве, никто бы несколько лет назад не поверил. Мы истратили миллиарды на импортозамещение: например, раньше у нас не было вертолетного машиностроения, теперь есть. Не было двигателей для морских судов, теперь есть нового поколения — с наукой, школой... Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо устойчивой".

О российско-китайских отношениях

"Главное — это беспрецедентное доверие, что позволяет нам достигать хороших результатов в сотрудничестве по всем направлениям. И это сотрудничество — важнейший фактор международной стабильности, в утверждении международного права, создании многополярного мира. Однополярного уже не существует. Американская доля после войны была 50%, а сейчас Китай опережает США в мировом ВВП. Также и по покупательской способности. Это неизбежно".

Напомним, что Россия выступает резко против пересмотра Минских соглашений с Украиной.

"Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает", — заявил Путин на пресс-конференции.

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