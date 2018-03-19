"Чушь, бред, нонсенс": Путин прокомментировал отравление Скрипаля

По его словам, у РФ нет таких отравляющих веществ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Газета.Ru".

По словам Путина, об отравлении Скрипаля и его дочери он узнал из СМИ.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все уничтожили под контролем наблюдателей", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова сотрудничать с Британией при расследовании.

Путин также заявил, что обвинения в причастности к отравлению российской стороны – "чушь, бред, нонсенс", и никто в России не позволил бы себе такие выходки накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось, расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери займутся специалисты Организации по запрещению химического оружия – они соберут образцы нервно-паралитического вещества и отправят их в международные лаборатории, отобранные ОЗХО.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом.