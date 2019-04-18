"Чушь собачья": в ФСБ резко ответили на слова Турчинова о терроризме

Украинские спецслужбы обнародовали доказательства террористической деятельности ФСБ и ГРУ, но в Москве все отрицают

Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: kremlin.ru.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников назвал чушью слова секретаря СНБО Александра Турчинова, что российские спецслужбы должны быть признаны террористическими организациями.

"Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане", – сказал он.

Как сообщалось, Александр Турчинов считает, что ФСБ и ГРУ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия – страной-террористом. Секретарь СНБО также призывает внести в базу Интерпола офицеров российских спецслужб Александра Бортникова и начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ генерала Дмитрия Минаева.

Напомним, вчера, 17 апреля, в СБУ сообщили о задержании российских диверсантов, готовивших покушения на украинских политиков. Была пресечена деятельность на территории Украины диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек.

В 2017 году Международный суд ООН отказался признать достаточными доказательства Украины относительно финансирования Российской Федерацией терроризма из-за возможных негативных последствий такого решения, однако это не означает, что РФ перестала быть страной-агрессором для мира. В Киеве объясняли, почему суд ООН не признал Россию страной-террористом.

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