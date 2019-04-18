"Чушь собачья": в ФСБ резко ответили на слова Турчинова о терроризме
Украинские спецслужбы обнародовали доказательства террористической деятельности ФСБ и ГРУ, но в Москве все отрицают
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников назвал чушью слова секретаря СНБО Александра Турчинова, что российские спецслужбы должны быть признаны террористическими организациями.
"Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане", – сказал он.
Как сообщалось, Александр Турчинов считает, что ФСБ и ГРУ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия – страной-террористом. Секретарь СНБО также призывает внести в базу Интерпола офицеров российских спецслужб Александра Бортникова и начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ генерала Дмитрия Минаева.
Напомним, вчера, 17 апреля, в СБУ сообщили о задержании российских диверсантов, готовивших покушения на украинских политиков. Была пресечена деятельность на территории Украины диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек.
В 2017 году Международный суд ООН отказался признать достаточными доказательства Украины относительно финансирования Российской Федерацией терроризма из-за возможных негативных последствий такого решения, однако это не означает, что РФ перестала быть страной-агрессором для мира. В Киеве объясняли, почему суд ООН не признал Россию страной-террористом.
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