Чуть ли не на головы людям: в России рухнул военный беспилотник (фото)

Российские беспилотники падают не только на Донбассе, но и на территории самой РФ.
Так, 16 ноября в поселке Листвянка в Рязанской области произошло крушение военного беспилотного аппарата "Орион".
Ссылаясь на главу Рязанского района Наталью Жуняеву, "Новая газета" пишет, что беспилотник упал примерно в 70 метрах от жилого многоквартирного дома.
Очевидцы случившегося пишут в соцсетях, что дрон рухнул 16 ноября около 13:00, "срубив пополам половину сосны" на перекрестке двух тропинок, "где часто гуляют местные жители".
Следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления К на транспорте Сергей Бубенев отметил, что полет был испытательным.
"По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются", – отметил он.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Жители Листвянки утверждают, что ранее такой же беспилотник потерпел крушение в соседней деревне Сальково. Об этом пишет Ya62.ru.
"Орион" считается первым разработанным в России беспилотным летательным аппаратом – он был создан конструкторским бюро "Кронштадт". Его продолжительность полета составляет до 24 часов. Дрон должен использоваться для воздушной разведки и топографической съемки местности.
Напомним, что в июне Россия лишилась в Сирии другого разведывательного беспилотника – "Орлан-10" упал 15 июня на севере сирийской провинции Алеппо и стал трофеем сирийских мятежников.
Новости "Сегодня" также сообщали, что в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, на борту которых могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
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