ЧВК "Вагнера" сменила название и разделилась – Тымчук

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, на данный моментЧВК "Вагнер" разделилось на три подразделения: основное и два вспомогательных. Кроме того, фооруженное формирование изменило название. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по словам Тымчука, теперь ЧВК "Вагнер" называется "Лига" и состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения.

"Глава правления новой организации "Лига" – Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнер" и руководителя группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" – Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ)", – сообщил Тымчук.

Кроме того, по данным группы "ИС", все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

специалист 1-ой категории – командир батальона;

специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона;

специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

специалист 4-ой категории – рядовой

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала очередные доказательства участия наемников частной военной компании "Вагнера" в боях на Донбассе – спецслужба выложила перехваченный разговор боевиков, который состоялся во время штурма Дебальцево.

Кроме того сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнера" были замечены в Африке, поскольку уже сегодня сирийский "рынок" стал им неинтересен.