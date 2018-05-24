ЧВК "Вагнера" сменила название и разделилась – Тымчук

Сегодня, 15:53

По информации группы "Информационное сопротивление", произошло изменение организационно-штатной структуры и численного состава ЧВК "Вагнер".

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, на данный моментЧВК "Вагнер" разделилось на три подразделения: основное и два вспомогательных. Кроме того, фооруженное формирование изменило название. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по словам Тымчука, теперь ЧВК "Вагнер" называется "Лига" и состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения.

"Глава правления новой организации "Лига" – Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнер" и руководителя группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" – Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ)", – сообщил Тымчук.

Кроме того, по данным группы "ИС", все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

  • специалист 1-ой категории – командир батальона;
  • специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона;
  • специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;
  • специалист 4-ой категории – рядовой

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Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала очередные доказательства участия наемников частной военной компании "Вагнера" в боях на Донбассе – спецслужба выложила перехваченный разговор боевиков, который состоялся во время штурма Дебальцево.

Кроме того сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнера" были замечены в Африке, поскольку уже сегодня сирийский "рынок" стал им неинтересен.
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Источник:

"Сегодня"

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