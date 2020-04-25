COVID-19 в Киево-Печерской лавре: Россия хочет отправить гумпомощь

В РФ отметили, что помощь от "российских верующих"

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова просит украинского омбудсмена Людмилу Денисову помочь доставить гуманитарную помощь якобы от "верующих России" в Киево-Печерскую лавру (УПЦ МП), где зарегистрировали более 90 случаев коронавируса. Такую информацию подтвердила Денисова, пишет ВВС News Украина.

Отмечается, что среди гуманитарного груза есть медицинские средства защиты и лекарства. Впрочем, Денисова рассказала, что по таким вопросам нужно обращаться в Министерство социальной политики.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в Министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", – сказала Денисова, подчеркнув, что подобными вопросами омбудсмен не занимается.

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Напомним, ранее Россия отправила гуманитарную помощь в Италию, однако, как оказалось, она оказалась бесполезной. 80% российских гуманитарных поставок "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19. В Италии считают, что Москва так преследует свои политические и дипломатические интересы.

Кроме того, о неискренних побуждениях России заявил и известный российский журналист и публицист Александр Невзоров. Он сказал, что отправка Россией в Италию 14-ти военно-транспортных самолетов Ил-76 с "гуманитарным" грузом – показуха президента РФ Владимира Путина.

Видео: Reuters

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