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Дальний Восток России пылает: десятки тысяч гектаров леса в огне

Сегодня, 19:28

На борьбу со всепоглощающей стихией снарядили более 1,6 спасателей, 377 единиц техники и 14 воздушных судов


Спустя год после крупных лесных пожаров в России, Дальний Восток страны вновь охватили лесные пожары – пылают почти 10 тыс. гектаров земли.

Так, в Хабаровском крае огонь подбирается к национальному заповеднику "Анюйский", в котором проживают редкие амурские тигры, и к заповеднику "Бастак" в Еврейской автономной области.

В связи с масштабностью разгулявшейся стихии сотрудники местного МЧС переходят на усиленный режим работы.

К борьбе с огнем привлечено свыше 1,6 тыс. человек, 377 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении находятся 14 воздушных судов.

Краевое управление лесами уже рекомендовало администрации Амурского района ввести режим чрезвычайной ситуацией, что позволит эффективнее контролировать ситуацию в лесах и принимать масштабные меры в случае крупных пожаров.

Напомним, что минувшей осенью в России произошел масштабный пожар – огонь охватил четыре резервуара нефтеперерабатывающей станции на севере страны.

Кроме того, в феврале в центре Москве произошел пожар в доме, где проживало немало знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Тег Россия, огонь, лесные пожары, Дальний Восток, лесной пожар

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