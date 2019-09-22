Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

"Дать по морде", – российский священник рассказал, как отучить человека материться

22 сентября, 13:40

В эфире телеканала он похвастался, как сам отучил ученика сквернословить

/ Фото: YouTube

Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов дал совет, как быстро и надолго отучить человека от привычки материться.

В эфире одного из телеканалов священник рассказал, как один из его подопечных мальчиков выразился нецензурной лексикой: "Я ему дал по морде, и он уже 5 лет не матерится".

Впрочем, заметил российский поп, что этого способа лучше избегать лишний раз, "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствия" для нецензурных разговоров.

Реклама

"Я могу помочь: дать по морде – и все, лечится мгновенно", - добавил протоиерей.

Напомним, ранее Димитрий Смирнов дал совет женщинам, которым в России не удалось подыскать достойную пару, следует переезжать в Африку либо Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

В то же время, протоиерей заявлял, что России в том виде, в котором она существует сейчас, через несколько десятилетий может уже не быть, поскольку русское население страны сменят мусульмане и китайцы. Он добавил, что раньше Византия "была центром мира", но теперь "и не пахнет этой Византией". И это же будущее может ждать современную Россию.

Также мы писали, что российский священник Николай Киреев получил пять с половиной лет тюрьмы за попытку организовать сеть проституток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

РПЦ священник удар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото
Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фотоFun
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилияРоссия
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Число жертв аварии с автобусом в России возросло
Число жертв аварии с автобусом в России возрослоРоссия
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условияхУкраина
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика

Новости партнеров

Loading...