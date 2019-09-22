"Дать по морде", – российский священник рассказал, как отучить человека материться

В эфире телеканала он похвастался, как сам отучил ученика сквернословить

/ Фото: YouTube

Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов дал совет, как быстро и надолго отучить человека от привычки материться.

В эфире одного из телеканалов священник рассказал, как один из его подопечных мальчиков выразился нецензурной лексикой: "Я ему дал по морде, и он уже 5 лет не матерится".

Впрочем, заметил российский поп, что этого способа лучше избегать лишний раз, "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствия" для нецензурных разговоров.

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"Я могу помочь: дать по морде – и все, лечится мгновенно", - добавил протоиерей.

Напомним, ранее Димитрий Смирнов дал совет женщинам, которым в России не удалось подыскать достойную пару, следует переезжать в Африку либо Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

В то же время, протоиерей заявлял, что России в том виде, в котором она существует сейчас, через несколько десятилетий может уже не быть, поскольку русское население страны сменят мусульмане и китайцы. Он добавил, что раньше Византия "была центром мира", но теперь "и не пахнет этой Византией". И это же будущее может ждать современную Россию.

Также мы писали, что российский священник Николай Киреев получил пять с половиной лет тюрьмы за попытку организовать сеть проституток.

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