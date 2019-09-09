Дата саммита нормандской четверки не назначена – Песков

Песков отреагировал на сообщения о готовности Путина и Макрона к участию в саммите нормандской четверки

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о готовности лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона к участию в саммите "нормандской четверки", сообщают российские СМИ в воскресенье, 8 сентября.

По словам представителя Кремля, конкретных дат проведения саммита "нормандского формата" пока нет.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки". В сообщении говорится, что "выражена надежда", что обмен пленными будет "способствовать нормализации российско-украинских отношений". Также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

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