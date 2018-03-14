"Давай уезжай отсюда!": дагестанские школьники освистали Путина (видео)

Во время визита президента РФ в республику Дагестан местные школьники выкрикивали в его адрес неодобрительные фразы

Президента России Владимира Путина, который ране посетил оккупированный Крым, во время прогулки по главному проспекту дагестанской столицы Махачкалы освистали местные школьники.

На опубликованном на YouTube видео слышно, как ребятня возле кортежа Путина несколько раз крикнула ему "фу". Также мальчишки кричали в след машине, увозящей президента РФ: "До свидания! Давай уезжай отсюда! Не нужен ты нам!".

Отметим, что вчера, 14 марта, перед президентскими выборами Путин совершил поездку в оккупированный Крым, где встретился со строителями Крымского моста и осмотрел объект.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма.

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