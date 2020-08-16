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"Давите майданную мразь": в Москве прошла акция в поддержку белорусского ОМОНа

16 августа, 03:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На плакатах в негативном ключе упоминается Майдан

В Москве (Российская Федерация) у посольства Беларуси провели акцию в поддержку белорусских силовиков, которые жестоко подавляют протесты против сфальсифицированных выборов в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал EuroRadio.

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На опубликованных фото видны люди, некоторые из них в военной форме времен Второй мировой войны, которые держат в руках плакаты, на которых упоминается Майдан.

На одной из фотографий женщина держит плакат с надписью: "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь! Работайте братья!".

На другой мужчина с плакатом, который гласит: "Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работайте братья!"

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Напомним, в течение недели после выборов в Беларуси весь мир ужасался зверствам местных ОМОНовцей, преступления которых против протестующих зафиксированы на множестве фото и видео. Те, кому "посчастливилось" провести несколько дней в СИЗО, рассказывают о жестоком обращении со стороны силовиков и о пытках.

В частности, в камерах удерживают такое количество людей, что даже сесть негде, а по ночам им устраивают избиения. В сети много видео с ужасными историями от активистов.

Особенно ужасают рассказы женщин, выпущенных из изолятора на улице Окрестина в Минске.

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