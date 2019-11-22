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"Дед застрял в 90-х": Путина высмеяли за запугивание россиян

22 ноября, 16:55

В соцсетях не понимают, с кем и зачем постоянно стремится воевать Кремль

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: Reuters

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Президент России Владимир Путин пожаловался на то, что другие страны развивают наступательные вооружения, хотя еще совсем недавно он сам открыто подтвердил, что РФ совершенствует новейшие ракетные технологии.

"Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. "Ракетно-ядерный клуб" пополняется новыми членами", – сказал Путин.

Он также выразил "серьезную озабоченность" из-за приближения НАТО к российским границам и попыток милитаризации альянсом космоса.

Впрочем, судя по комментариям обычных россиян, это их не только не испугало, но и привело в замешательство: с кем и зачем постоянно стремится воевать Кремль.

Напомним, ранее Владимир Путин оконфузился, не сумев прочесть собственные записи, подтвердив слухи о множестве двойников, которые используются для различных выходов российского президента "в люди".

Кроме того, хозяина Кремля высмеяли во время визита в Саудовскую Аравию – в аэропорту Эр-Рияда Путина встретили со всеми полагающимися почестями, включая артиллерийский салют. Местный оркестр исполнил для президента российский гимн – у музыкантов долго не получалось попасть в нужные ноты, но они боролись до конца.

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