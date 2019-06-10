Дело Голунова: в РФ полиция нашла ДНК на пакетах с наркотиками

ДНК на пакетах с наркотиками принадлежит нескольким людям

Фото: соцсети.

В России на пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, есть ДНК нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

"Речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками",- заявили в ведомстве.

В полиции намерены завершить экспертизу пакетов с наркотическими веществами.

Как сообщалось ранее, эксперты МВД РФ не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста.

Журналист был задержан 6 июня неподалеку от метро "Цветной бульвар", – сообщил адвокат Голунова. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.









Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его били. О самом задержании правоохранительные органы сообщили ночью, спустя 14 часов.

Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои.

По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы. Последние расследования Голунова на "Медузе" посвящены незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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