Дело на миллиард рублей: замглавы Генштаба ВС России обвинили в мошенничестве

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Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, но вины он не признает.

Ранее российские СМИ сообщали, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению изданий, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данным источников, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой РФ заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 года по обвинению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов Министерства обороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следствия, гендиректор "Воентелекома" давал указания на завышение стоимости работ в рамках исполнения контрактов.

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Общий ущерб по делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей.

В начале декабря 2017 года суд Москвы отправил под арест по этому делу первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и бывшего советника коммерческого директора компании Дмитрия Семилетова. Позднее аналогичную санкцию суд вынес в отношении гендиректора ООО "ЭрСиАй" Татьяны Ильиной.

Фигурантам инкриминируются несколько эпизодов хищения денежных средств при исполнении госконтрактов.

Ранее в столице управляющая филиалом одного из банков организовала схему хищения денежных средств под видом выдачи кредитов под покупку земельных участков в Киевской области. Женщине удалось присвоить более 6 млн долларов.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к семи годам лишения свободыза хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

Кроме этого, во Львове сотрудники прокуратуры рассматривали дело о мошенничестве руководителя одного из банков, которая обманула клиентов на 2 млн 700 тыс. гривен.

Также ранее сообщалось, что мошенник из Полтавы обманул туристов на миллион гривен:

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