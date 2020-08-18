Українська
$ 27,31
32,37
  1. Мировые новости
  2. Россия

Дело о чучеле Путина в Перьми: суд принял решение

18 августа, 14:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Один из фигурантов дела получил два года колонии

Суд в Перми вынес приговор фигурантам дела о чучеле президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщила организация "Апология протеста".

Реклама

"Ленинский районный суд Перми признал Александра Шабарчина и Данила Васильева виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору). Александр Эткин оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Суд постановил назначить Шабарчину – 2 года колонии, взять под стражу в зале суда, Васильеву – 1 год условного срока с 1 годом испытательного", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября 2018 года к столбу в центре Перми привязали манекен с лицом, похожим на президента России и надписями "Военный преступник Пыня В.В." и "Лжец". Манекен провисел около часа. Вскоре после этого были арестованы волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин, а также Александр Котов и Данила Васильев – их обвинили в хулиганстве, хотя самого Путина потерпевшим не признали.

В тренде
Пикетирование "пыточной" и возможные новые жертвы: как прошла десятая ночь протестов в Беларуси

Фото: соцсети
Реклама

Фото: соцсети

Напомним, не так давно российский юморист Максим Галкин опубликовал пародию на президента РФ Владимира Путина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия суд чучело Владимир Путин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с Донбассом
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с ДонбассомПолитика
В Минске милиция открыла огонь по протестующим: видео
В Минске милиция открыла огонь по протестующим: видеоРоссия
"Нечестные выборы": одно из крупнейших предприятий Беларуси остановилосьДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять