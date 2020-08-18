Дело о чучеле Путина в Перьми: суд принял решение

Один из фигурантов дела получил два года колонии

Суд в Перми вынес приговор фигурантам дела о чучеле президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщила организация "Апология протеста".

Реклама

"Ленинский районный суд Перми признал Александра Шабарчина и Данила Васильева виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору). Александр Эткин оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Суд постановил назначить Шабарчину – 2 года колонии, взять под стражу в зале суда, Васильеву – 1 год условного срока с 1 годом испытательного", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября 2018 года к столбу в центре Перми привязали манекен с лицом, похожим на президента России и надписями "Военный преступник Пыня В.В." и "Лжец". Манекен провисел около часа. Вскоре после этого были арестованы волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин, а также Александр Котов и Данила Васильев – их обвинили в хулиганстве, хотя самого Путина потерпевшим не признали.

Реклама Фото: соцсети

Напомним, не так давно российский юморист Максим Галкин опубликовал пародию на президента РФ Владимира Путина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама