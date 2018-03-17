Дело Скрипаля: Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон грата

Сегодня, 11:18

Решение было принято в ответ на обвинение РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери

 

МИД России, фото из открытых источников
МИД России, фото из открытых источников

МИД Российской Федерации объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что данное решение было принято в ответ на обвинения России в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.

Кроме того, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
Россия, Великобритания, дипломаты, Скрипаль

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