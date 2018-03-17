Дело Скрипаля: Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон грата

Решение было принято в ответ на обвинение РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери

МИД Российской Федерации объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что данное решение было принято в ответ на обвинения России в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.

Кроме того, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.