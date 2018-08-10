Денисова сообщила о судьбе прошения мамы Олега Сенцова о его помиловании

Сегодня, 10:53

Обмудсмен попросила рассмотреть ходатайство как можно скорее


Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что передала обращение матери политзаключенного в РФ Олега Сенцова о помиловании сына Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети. 

"Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Я обратилась к Комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее." – написала она.

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Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Россия, Денисова, Сенцов, политзаключенный

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