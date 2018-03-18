Депардье, ракета "Сармат", медведи: кто и как голосует на выборах президента России

В Барнауле на одном из участков устроили "стриптиз" с участием "медведей"

В России проходят президентские выборы, которые потихоньку превращаются в маскарад и шоу нарядов. Среди "медведей" затесался известный французский актер с российским гражданством Жерар Депардье.

Французский актер проголосовал на участке в посольстве России во Франции и, наверное, не трудно догадаться, какой он сделал выбор.

Далее пошло веселее. Сначала в сети появились кадры с голосованием людей в рыцарских костюмах.

Далее публику решил удивить человек-ракета "Сармат". Это та самая, которую президент РФ презентовал в начале марта, которая якобы должна стать главной мощью российской армии.

В Барнауле и вовсе устроили стриптиз на избирательном участке: группа россиян явилась в полуобнаженном виде, кто-то из них в костюмах медведей.

В продолжение темы медведей на российских выборах… В Бурятии проголосовать за президента РФ пришел медведь, точнее человек в костюме медведя с российским флажком в руке/лапе. Отметим, что он с трудом поместился в кабинку для голосования.

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.

Также сообщалось о фальсификациях на выборах в РФ, где пачками бросают в урны бюллетени и нападают на наблюдателей.