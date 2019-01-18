Депортированную Настю Рыбку задержали в Москве

В настоящее время ее доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий

Фото: скриншот видео.

Депортированную Настю Рыбку задержали в Москве https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/127/59e/5c412759e84ce.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/127/59e/5c412759e84ce.jpg 2019-01-18T03:15:00+02:00 Россия В настоящее время ее доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли и ставшие фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, задержаны в Москве по прилете из Таиланда, где их приговорили к условным срокам, подтверждает полиция российской столицы.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ, в аэропорту "Шереметьево" были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Тайланд", – сказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

В настоящее время их доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий, добавили там.

Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Между тем ранее в четверг информированный источник утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). "В РФ к Вашукевич и Кириллову сейчас нет претензий по линии правоохранительных органов", – заявил он.

Напомним, что Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга, участие в котором принимали более 40 российских туристов.

Их обвинили в нелегальной трудовой деятельности, за что в Таиланде предусматривается до двух лет лишение свободы и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долларов).

Впрочем, известность Насте Рыбке принесло не только это – перед поездкой в Таиланд она пригрозила российскому миллиардеру Олегу Дерипаске иском о групповом изнасиловании, если он на ней не женится.

Кроме того, она предлагала американской прессе предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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