Депортированную Настю Рыбку задержали в Москве
В настоящее время ее доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий
Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли и ставшие фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, задержаны в Москве по прилете из Таиланда, где их приговорили к условным срокам, подтверждает полиция российской столицы.
"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ, в аэропорту "Шереметьево" были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Тайланд", – сказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
В настоящее время их доставили в подразделение полиции для проведения следственных действий, добавили там.
Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Между тем ранее в четверг информированный источник утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). "В РФ к Вашукевич и Кириллову сейчас нет претензий по линии правоохранительных органов", – заявил он.
Напомним, что Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года за незаконное проведение в Паттайе секс-тренинга, участие в котором принимали более 40 российских туристов.
Их обвинили в нелегальной трудовой деятельности, за что в Таиланде предусматривается до двух лет лишение свободы и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долларов).
Впрочем, известность Насте Рыбке принесло не только это – перед поездкой в Таиланд она пригрозила российскому миллиардеру Олегу Дерипаске иском о групповом изнасиловании, если он на ней не женится.
Кроме того, она предлагала американской прессе предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.
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