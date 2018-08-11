Десять лет спустя: почему Запад не усвоил уроков Бухареста и агрессии России против Грузии

В том, что политическая верхушка Кремля любит символизм мир убеждался не раз. Но появление интервью российского премьера Дмитрия Медведева в "Коммерсанте" 7 августа – в день, когда десять лет назад российская армия вторглась в Грузию, с заголовком "Россия получила главное – мир" – выглядит более чем цинично. В этом интервью Медведев не только обвинил Тбилиси в "объявлении войны Российской Федерации" в августе 2008-го, но и анонсировал потенциальный конфликт, если Грузию примут в НАТО.

Боевые подразделения российской армии вторглись в Грузию через четыре месяца после Бухарестского саммита НАТО, где Владимир Путин сказал Джорджу Бушу, что "Украина это даже не государство". Там, в Бухаресте, Украина и Грузия так и не получили ПДЧ, а уже в марте 2009-го в Женеве через полгода после окончания российско-грузинской войны тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон радостно нажимала символическую кнопку перезагрузки отношений со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Незаконная аннексия Крыма и российская интервенция на Донбасс в 2014-м, по словам абсолютно всех западных политиков и дипломатов, стала не просто неожиданностью, а настоящим шоком для всего цивилизованного мира. Хотя уже сразу после знаменитой речи Путина об однополярном мире на Мюнхенской конференции в 2007-м и нападения на Грузию годом позже нужно было бить в набат. Тогда ни США, ни ЕС, ни, к сожалению, Украина не вынесли никаких уроков, и пока выглядит так, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день, добилась главного – в ближайшей обозримой перспективе в ЕС и НАТО Украину и Грузию не примут.

08.08.2008

Дата, которую принято считать началом военного вторжения России в Грузию, хотя на самом деле, несмотря на доводы российской пропаганды, война началась именно 7 августа 2008 года, когда российские регулярные немиротворческие военные силы пересекли границу Грузии через Рокский тоннель. Правда, по словам грузинских политиков, Россия развязала войну еще в 1991 году, подогрев конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Уже 8 августа 2008 года стартовали летние Олимпийские игры в Пекине. Ничего не напоминает, когда в 2014-м во время зимних Олимпийских игр в Сочи Москва начинает аннексию Крыма и готовится к военной интервенции на Донбасс?

Ответом Запада на российскую военную агрессию против Тбилиси, как очень верно на днях написал Washington Post, было равнодушие – Администрация Джорджа Буша-младшего, которая продвигала вступление Грузии в НАТО, не хотела вмешиваться в российско-грузинский конфликт. США дали Грузии гуманитарную помощь, но не предоставили оружие и, что самое главное, не ввели против России санкции. Впрочем, и в Украине тогда мнения разделились, а Верховная Рада так и не смогла принять постановление о признании российской интервенции в Грузию – не хватило голосов.

Пальму первенства по урегулированию российско-грузинского конфликта Вашингтон отдал в руки тогдашнего президента Франции Николя Саркози, который, по сути, остановил активные боевые действия, но зацементировал базирование российских войск в Абхазии и Южной Осетии (Франция, кстати, была и сопредседателем Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта, где также торчат уши России). А чуть больше чем через полгода США объявили о политике перезагрузки с Россией, что и стало, по сути, слоганом Администрации Барака Обамы. Хотя еще в 2009 бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предупреждал, что Россия может разжечь в Украине опасные противоречия между Востоком и Западом на почве статуса русского языка, Крыма и базирования там Черноморского флота, а также геополитического курса Киева.

Так вынес ли Запад уроки из российско-грузинской войны в 2008-м, если уже через шесть лет Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс?

"Урок войны в Грузии простой и довольно циничный: Запад, не рискнул дать по рукам России, которая решила установить собственные правила игры на постсоветском пространстве. Теперь Запад вынужден противодействовать гибридной агрессии на собственной территории, реагировать на попытки расшатать ЕС изнутри и на вмешательство в президентские выборы в США. Ситуация осложняется наличием ряда противоречий внутри коллективного Запада, которые не способствуют формированию позиции по эффективному противодействию РФ", – сказал сайту "Сегодня" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майк Карпентер считает, что главный урок вторжения России в Грузию в 2008-м в том, что Запад поощрил Кремль на проведение более агрессивной внешней политики, не сумев возложить на Россию достаточные затраты (применить против России санкции за ее военное вторжение в Грузию – Авт.).

"Конечно, есть много примеров, где историческое примирение между нациями необходимо, и страны должны "зарыть топор войны" и научиться жить вместе как соседи. Возьмите, к примеру, историческое примирение между Польшей и Германией, которому мы все должны поаплодировать. Однако, когда агрессивный режим, в данном случае путинская Россия, последовательно игнорирует суверенитет своих соседей и пренебрегает международными нормами, договорами и соглашениями, международное сообщество должно оказать большее сопротивление. Закрыв глаза на агрессию России в Грузии, это, к сожалению, проложило путь для российской агрессии в Крыму, что, в свою очередь, проложило путь российской агрессии на Донбассе", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Мир и сферы влияния

По словам политического аналитика Дениса Колесника из Парижа, общаясь с замгенсека НАТО времен президентства Обамы Александром Вершбоу, он дал понять, что выводы из прошлого таки делаются, ведь все-таки после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2008-м, Запад ввел против России санкции, в отличие от российско-грузинской войны, за которой последовала "перезагрузка" отношений.

Но наивно предполагать, что цель России в том, чтобы просто создавать некие островки нестабильности в странах постсоветского пространства. Рассматривая Грузию и Украину исключительно своей сферой влияния, главная на сегодняшний день цель Москвы (исходя, по крайней мере, из того, как путинский режим объясняет свои действия россиянам с экранов телевизоров) – сдержать дальнейшее расширение ЕС и НАТО на Восток.

"Относительно недавно было принято очередное решение о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства (РФ признала Абхазию и Южную Осетию – Авт.), как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт, вне зависимости от того, на какой позиции мы находимся. И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт", – заявил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту", опубликованному 7 августа.

По словам Евгения Магды, цель РФ не только сделать невозможным вступление любой постсоветской страны в НАТО, но и убедить Запад, что постсоветское пространство остается сферой исключительных интересов Кремля, и для этого РФ будет пытаться использовать весь возможный арсенал средств.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии отказали в ПДЧ – решение заблокировали Германия и Франция. И, что самое парадоксальное, во время недавней неофициальной беседы в Париже один из французских парламентариев сказал сайту "Сегодня": "Тогда Франция и Германия не хотели провоцировать Россию. То же самое касается и вступления в Евросоюз. И я думаю, за десять лет ни наша, ни позиция Германии не изменилась".

Политический аналитик Денис Колесник напоминает, что еще в 1999 году Путин заявлял, что Запад должен отказаться от принятия бывших стран Варшавского пакта (таких как Польша, Венгрия и Чехия) в НАТО во избежание конфронтации с Россией, а, к примеру, в разделе 5 "Основные внешние угрозы" Военной доктрины РФ от 2000 года есть положение, которое определяет как угрозу "расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Российской Федерации". По словам эксперта, на то время единственным блоком, который расширялся, был НАТО, приняв в свои ряды страны Вышеграда, а в последующих редакциях стратегических документов РФ НАТО уже открыто называется "врагом".

"У России только один сценарий – установление в Киеве лояльного России режима с последующей интеграцией в российские блоки типа Евразийского союза. Идея о status quo – внеблоковом статусе Украины, которую можно часто услышать на Западе и которая якобы будет приемлема для России, – ошибочна и российской интервенцией в 2014-м в Крым и на Донбасс это было наглядно продемонстрировано. Само невступление Украины в НАТО и ЕС не является основной целью России, но является необходимым для установления своего de facto или de jure контроля над Киевом, ведь вступление в ЕС оторвет Украину от России как в экономическом, культурном, так и в правовом поле, а вступление в НАТО гарантирует неприкосновенность ее границ. Вступление Украины в ЕС и НАТО станет "точкой невозврата" когда РФ уже не сможет разыграть сценарий и откатить Украину назад в сферу своего влияния", – сказал сайту "Сегодня" Денис Колесник.

Но в чем все-таки основное отличие российско-грузинской и российско-украинской войн, так это в Будапештском меморандуме. Еще до саммита Трампа и Путина в Хельсинки представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук подробно описал в своем Facebook все плюсы и минусы этого документа, который, как оказалось спустя 24 года после подписания, не дает Украине никаких гарантий безопасности в случае нападения на нас, особенно если это один из подписантов документа.

По словам Марчука, в последней статье 6 Меморандума написано: "Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и США будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

"Вот и все. Консультации! То есть переговоры. Поэтому (если немного упрощенно) американские скептики говорят: "Мы же Меморандум не нарушали? Нет. Ничем Украине не угрожали? Нет. Мы и тогда и сейчас подтверждаем наши заверения вашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Украины. Заверения! "Assurances", как записано в Меморандуме. Мы строго придерживаемся этих заверений. Мы осудили Россию, поддержали вас в ООН и на международной арене, ввели санкции против России, помогаем, и будем помогать в военной и других сферах…". То есть, все как предусмотрено в Меморандуме", – пишет Евгений Марчук.

Поэтому, по его словам, у Украины есть все основания поднимать вопрос если не об изменении Нормандского формата то, как минимум о его расширении за счет хотя бы еще одного подписанта Меморандума, – США. Ведь уже сегодня в Нормандском формате три подписанта – Франция, Россия и Украина.