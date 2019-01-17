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Детсады Москвы переименовались в детские крематории на картах Google

Сегодня, 04:16

В Google рассказали, что работают над ошибкой с заменой детских садов на крематории

Детские крематории на картах Google Maps. Фото скриншот Google Maps
Детские крематории на картах Google Maps. Фото скриншот Google Maps.
Детсады Москвы переименовались в детские крематории на картах Google https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/faa/3c8/5c3faa3c8546c.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/faa/3c8/5c3faa3c8546c.png Россия В Google рассказали, что работают над ошибкой с заменой детских садов на крематории

Несколько детских садов в центре Москвы по неизвестной причине оказались переименованы на картах Google в детские крематории.

При вводе в поисковую строку соответствующего запроса сервис указывает место, где расположены детские сады, однако на карте они подписаны как детские крематории.

Пока сервис подобным образом отмечает на карте российской столицы 17 детских дошкольных учреждений. Ошибка до сих пор не исправлена.

Российский офис Google уже в курсе ситуации и работает над устранением проблемы с Google Maps.

"Мы знаем об этой ситуации и работаем, чтобы её исправить", – сообщили Metro в российском офисе компании.

Ранее мы писали, что жители Днепра выступают против строительства нового крематория. Местные жители требуют от властей найти новое место для строительства.

Напомним, в Киеве недалеко от станции метро "Бориспольская" собирались построить Центр защиты животных с отелем и крематорием.

Также в столице собирались построить крематорий в Деснянском районе

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Источник:

metronews

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