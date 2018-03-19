Дипломат рассказал о новой угрозе из США для Украины

Даже сейчас стал заметным рост пророссийских публикаций в самых авторитетных изданиях США

Россия попытается воспользоваться выборами в Конгресс США, чтобы повлиять на общественное мнение в США. Так считает чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

По мнению дипломата, летом Москва посвятит себя работе над следующим важнейшим проектом, который называется "промежуточные выборы в Конгресс".

"Первый вторник ноября станет лакмусовым тестом как для Трампа, так и для всей Республиканской партии, которая вполне вероятно может потерять контроль над Палатой представителей. Кроме того, ряд влиятельных сенаторов – друзей Украины покинут свои посты, что может поставить под вопрос последовательность политики Конгресса в отношении России и Украины." – считает Корсунский.

Также он отметил, что в данный момент уже стал заметным рост пророссийских публикаций в самых авторитетных изданиях США, а такие организации как фонд Карнеги и Институт Кеннана не скрывают своих усилий по поиску "точек соприкосновения" между США и РФ.

Россия сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. А попытки повлиять на общественное мнение в США всеми доступными способами будут продолжаться.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастно к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США.

Как сообщалось, ранее США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

При этом Россия также обвинила США во вмешательстве в выборы. МИД РФ Сергей Лавров уверен, что этим занимается посольство США в Москве.