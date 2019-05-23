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Дипломатический скандал: Нуланд было отказано в визе в Россию

23 мая, 21:31

Экс-помощник госсекретаря США находится в черных списках

Фото: ntvmsnbc.com
Фото: ntvmsnbc.com.

Экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе, поскольку она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкционные списки. Об этом сообщили в МИД России.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.  Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Ранее Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

Тем временем, Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Он также призвал американскую сторону оказать помощь в преодолении российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

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Тег виза, санкции, въезд, нуланд, МИД России

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Источник:

ТАСС

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