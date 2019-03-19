Директор лагеря в Карелии, где утонули 14 детей, получила 9,5 лет колонии

Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек

Фото: ptzgovorit.ru.

Директор лагеря в Карелии, где утонули 14 детей, получила 9,5 лет колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/153/24c/5c915324ccdea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/153/24c/5c915324ccdea.jpg 2019-03-19T22:38:00+02:00 Россия Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек

Суд приговорил бывшего директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову к 9,5 годам колонии общего режима. Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Троих оставшихся суд оправдал, сочтя вину недоказанной. Это инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Из всех обвиняемых на этом процессе свою вину признал лишь один – координатор лагеря, заместитель Решетовой Вадим Виноградов. Ему суд дал больший срок, чем просила сторона обвинения – 9,5 лет колонии общего режима вместо восьми.

Суд частично удовлетворил иски потерпевших о материальном ущербе, обязав Решетову выплатить более 20 млн рублей (около 8,5 млн грн. – Ред.), а Виноградова – более 18 млн рублей.

Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 человек. Все они – 2002–2004 годов рождения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей на озере. 19 июня 2016 года были задержаны четверо подозреваемых – директор лагеря, ее заместитель и двое инструкторов. 20 июня стало известно о задержании еще одного подозреваемого, вожатого. 21 июня суд арестовал директора лагеря в Карелии на Сямозере Елену Решетову и заместителя директора Вадима Виноградова на два месяца.

Также напомним о скандале, когда детский омбудсмен Павел Астахов во время посещения в московской больнице детей, выживших в трагедии на Сямозере, задал одной из девочек странный вопрос. Правозащитник внезапно спросил: "Ну че, как вы поплавали?"

Напомним, в 2017 году в Карелии снова перевернулась лодка с подростками.

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