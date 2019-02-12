Для единственного читателя: соцсети бурно обсуждают статью Суркова о "государстве Путина"
В социальных сетях бурно обсуждают статью Суркова о путинской политике
Статья советника президента РФ Владимира Путина, Владислава Суркова была адресована единственному читателю и во многом объясняет то, что происходит с Россией сегодня.
Такое мнение выразили пользователи социальных сетей, а сайт "Сегодня" собрал самые показательные комментарии об "откровениях" кремлевского идеолога.
Так, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в своем Facebook отметил, что "долгое государство Путина", о котором говорится в статье, содержит серьезную проблему – "единственному читателю только такое и нравится, просто представьте себе, как выглядит для этого человека вся остальная картина мира, в которой его коррупция – это "идеология будущего", это и объяснит все, что происходит с Россией".
Также не оставил без внимания откровения Суркова и известный своими нецензурными стихами Сергей Шнуров, назвавший кремлевского идеолога "выдающимся фантастом", который "многим фору даст".
Напомним, ранее украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что своей новой программной статьей Сурков хочет напомнить о себе как о стратеге и идеологе хозяина Кремля, и в первую очередь его заметка была адресована самому Путину.
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