Для Путина придумали новую должность: соцсети взорвались шутками и карикатурами

Карикатура на Путина. Фото: twitter.com/agadzhanov_arti/

В России продолжается работа над дополнениями к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению Основного закона, сообщил глава думского комитета по госстроительству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. В группу входят 75 человек, передает издание "Коммерсант"

Среди поступающих предложений есть и довольно любопытные.

Так, член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что основная религия России – православие, а основный язык – русский.

А сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

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Кроме того, как сообщил "Русской газете" Павел Крашенинников, поступило предложение переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".

Подобные предложения вызвали бурную реакцию соцсетей.

Напомним, депутаты Госдумы России на пленарном заседании 23 января приняли в первом чтении президентские поправки в Конституцию РФ. Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет Госдумы. В таком случае они получат шанс быть учтенными при работе над законопроектом.

Отметим, ранее в Кремле ответили на идею внести в Конституцию право Украины и Беларуси "присоединяться" к РФ.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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