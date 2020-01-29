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Для Путина придумали новую должность: соцсети взорвались шутками и карикатурами

29 января, 09:42

Поступило предложение ввести должность Верховного правителя России вместо поста президента

Карикатура на Путина. Фото: twitter.com/agadzhanov_arti/

Карикатура на Путина. Фото: twitter.com/agadzhanov_arti/

В России продолжается работа над дополнениями к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению Основного закона, сообщил глава думского комитета по госстроительству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. В группу входят 75 человек, передает издание "Коммерсант"

Среди поступающих предложений есть и довольно любопытные.

Так, член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что основная религия России – православие, а основный язык – русский.

А сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

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Кроме того, как сообщил "Русской газете" Павел Крашенинников, поступило предложение переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".

Подобные предложения вызвали бурную реакцию соцсетей.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, депутаты Госдумы России на пленарном заседании 23 января приняли в первом чтении президентские поправки в Конституцию РФ. Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет Госдумы. В таком случае они получат шанс быть учтенными при работе над законопроектом.

Отметим, ранее в Кремле ответили на идею внести в Конституцию право Украины и Беларуси "присоединяться" к РФ.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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Россия Конституция Владимир Путин

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