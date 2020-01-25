Дмитрий Козак сместил Суркова: что известно о новом кураторе "ЛДНР"

Козак с марта 2014 года курировал в российском правительстве вопросы оккупированного Крыма

Владимир Путин и Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Вместо помощника президента России Владислава Суркова, который уходит с должности, "украинским направлением" в Кремле будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, Козак уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре.

По данным "Коммерсанта" с лета прошлого года внутри российской власти велась дискуссия о том, что на украинском направлении следует оставить одного ключевого куратора. Речь шла о выборе между Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком.

По мнению политолога Вадима Карасева, Сурков уходит с государственной службы, чтобы уступить место Козаку, задача которого – вывести Россию из вооруженного конфликта на Донбассе.

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По его словам, Сурков, являвшийся автором всех идеологических конструкций относительно Украины, включая проекты "Новороссия", "ДНР" и "ЛНР", больше не нужен Путину.

"То есть задача Козака – если не выйти, то залечить эти раны в течение 2020 года", - сказал Карасев в комментарии "Сегодня".

В Кремле, впрочем, заявили, что указа об увольнении Суркова нет, а политика в отношении Украины не изменилась.

Напомним, 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ.

Как известно, Дмитрий Козак впервые вошел в состав российского правительства в 1999 году в должности главы аппарата правителства. В 2000–2003 годах работал в администрации президента РФ, после вновь возглавил аппарат правительства. В 2004 году Козак возглавлял предвыборный штаб Путина. В 2004-2007 занимал должность полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

В 2007 году Козак был министром регионального развития России, а в 2008 стал вице-премьером. На этой должности он пребывал вплоть до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года.

По данным СМИ, с марта 2014 года Дмитрий Козак курировал вопросы, связанные с оккупированным Крымом.

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