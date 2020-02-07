"Добрые" россияне взяли в приюте собаку и в тот же вечер съели

Живодеры казались приличными и утверждали, что им нужен сторож в частный дом

/ Фото: Pixabay

Пока одни жители России спасают бездомных собак, другие их с циничной жестокостью убивают.

Как сообщили 6 февраля местные СМИ, на острове Сахалин супружеская пара съела собаку, которую они взяли из приюта, якобы чтобы охранять частный дом.

Хотя новые хозяева и выглядели прилично, волонтеров насторожило то, что они не прислали фото с нового места. Работники приюта отправились по адресу, указанному в заключенном договоре, чтобы проведать своего воспитанника.

Местные жители сразу им сказали, что собаку забили до смерти железной трубой, разделали и частично съели. В указанном по адресу заброшенном доме обнаружились и неопровержимые доказательства – останки животного и прут с шерстью.

В связи со случившимся руководитель приюта обратилась в полицию. Участковому удалось пообщаться с женщиной, которая взяла собаку.

Она созналась в том, что собаку убили, но отрицает свою вину – якобы была против этого и не пробовала собачатину.

Но подобные живодеры живут не только в России. В ноябре украинцев поразила история, которая приключилась с домашним псом в Хмельницкой области: хозяин привязал его к машине и полтора километра волочил по дороге. Спасти животное так и не удалось.

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