Дочь ректора российского университета рассказала, кто написал диссертацию Путину

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко лично написал диссертацию президента России Владимира Путина.

Об этом рассказала его дочь Ольга Литвиненко, пишет Радио Свобода.

"Одна из тайн Владимира Путина, которая хорошо известна Ольге Литвиненко, связана с тем, как он защищал свою кандидатскую диссертацию", – пишет издание.

Научную работу Путин защитил в 1997 году, в Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. В то время Путин уже работал в Москве и занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ.

По словам Ольги, ее отец после того, как стал ректором в 1994 году, "организовал незаконный бизнес — изготовление диссертаций". Научные работы писала группа из профессорско-преподавательского состава университета. Кроме того, купившим диссертацию обеспечивалась ее успешная предзащита и защита.

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"Потом это все отец проталкивал через Высшую аттестационную комиссию", — добавила Литвиненко.

"А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", — сказала Литвиненко.

Она считает, что Литвиненко написал диссертацию для Путина бесплатно в качестве благодарности "за помощь в получении должности ректора". Кроме того, у них был совместный бизнес.

В 2006 году исследователи Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Владимира Путина под названием "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений" плагиат.

16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык.

Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью совпадают с американскими.

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Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Путина в 2000, 2004 и 2012 годах. В этом году он стал одним из сопредседателей штаба.

В 2017 году он занял 122 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.