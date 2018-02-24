Договоренности США и России почти невозможны: эксперт объяснил причины

Сегодня, 14:29

США не собираются признавать Кремль равным противником, а Россия видит себя мировой державой

Фото: AFP
Фото: AFP

Отношения США и России напоминают "холодную войну", а договоренности между ними практически невозможны из-за разного восприятия роли Кремля в мировой политике.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Нынешняя конфронтация похожа на "холодную войну" СССР и США, но она другая. Почему похожа? Российские притязания на статус великой державы не совместимы с американскими представлениями о лидирующей роли США и очень небольшой, с американской точки зрения, роли РФ. Это серьезно", – подчеркнул он.

В то же время, по словам эксперта, независимый статус России в мировой системе для Москвы имеет высшую ценность.

"Американцы стремятся заставить Россию играть по своим правилам, а это противоречит представлению РФ о ее интересах. В такой ситуации не только договариваться, но и просто разговаривать очень трудно", – заявил Тренин.

Также он добавил, что именно эти признаки делают конфронтацию непохожей на ситуацию "холодной войны", когда США признавали Советский Союз равным противником.

"Сегодняшний мир интегрирован, в отличие от мира времен "холодной войны". Символ "холодной войны" – Берлинская стена, "железный занавес". Символ сегодняшнего мира – соцсети, которые не знают ни границ, ни каких-либо других ограничений и т.д.", – резюмировал Тренин.

Больше читайте в интервью на сайте "Сегодня": "Ждать от России уступок после 18 марта – выдавать желаемое за действительное": интервью с Дмитрием Трениным".
Россия, США, холодная война, Тренин
Источник:

"Сегодня"

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