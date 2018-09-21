Расследователи доказали причастность "отравителей Скрипалей" к ГРУ

Сегодня, 13:36

Совместное расследование The Insider с Bellingcat подтвердило очевидное - Руслан Боширов также работает на российские службы

Фото: AFP
Фото: AFP

Журналисты российского онлайн-издания The Insider продолжают публиковать доказательства причастности отравителей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии к спецслужбам.

Во второй части совместного с Bellingcat расследования издание переключилось с Александра Петрова на Руслана Боширова.

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Как и ожидали журналисты, обратившись в информационную систему "Российский паспорт", они обнаружили, что данные Боширова полностью соответствуют данным его коллеги – они так же пусты и помечены аббревиатурой "с.с.", то есть "совершенно секретно". Кроме того, на документах значится печать – "Сведений не давать" с телефонным номером 195-79-66.

Очень интересен тот факт, что номер +74991957966 закреплен за российским Минобороны. А именно – за комплексом зданий в Москве, где располагается ГРУ.

Нельзя не обратить внимание и на другой факт – номера их паспортов (4341294 и 4341297) схожи не только между собой, но и с другими сотрудниками ГРУ. Например, с номером паспорта Эдуарда Широкова (4341323).

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Таким образом сам собой просится вывод, что ГРУ может выдавать своим сотрудникам паспорта особой серии. Следовательно, любой желающий может выявить в базе паспортов всех сотрудников управления.

"Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить", – резюмирует The Insider.

Напомним, что ранее журналисты доказали причастность к спецслужбам РФ Александра Петрова.

Также мы писали о подозрительных "туристических" направлениях Петрова и Боширова.
гру, Александр Петрив, отравление Скрипаля, Солсбери, Руслан Боширов
Источник:

"Сегодня"

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