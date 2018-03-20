"Должен быть отпечаток пальцев русских": раскрыт новый секрет газа "Новичок"

Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", озвучил новую информацию, которая может послужить доказательством того, что к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля причастна Россия. Неожиданные подробности об отравляющем веществе он раскрыл на своей странице в Facebook.

Химик рассказал о неких отпечатках пальцев русских при получении отравляющего вещества.

"Тем, кто сомневается в том, что "Новичок" был именно русского происхождения скажу – там должен быть отпечаток пальцев русских. При реакции по получению "Новичка" используется т.н. промотор, вещество, которое связывает побочный продукт реакции с тем, чтобы реакция шла непрерывно до исчерпывания всех реактантов. Это т.н. технологический секрет. Я его не раскрыл в своей книге, хотя и давал там реакцию получения "Новичка". Естественно, у англичан должен быть свой промотор для ведения реакции, отличный от русского. Последний использовался также при получении вещества 33 – русского аналога VX газа. Англичане, естественно, знают о нем, поскольку они имели, согласно Конвенции, образцы вещества 33. Надеюсь, теперь дошло до сознания тех русских органов, которые начисто отрицали использование русского "Новичка", – написал Мирзаянов.

Он также считает, что "Новичок" нужно поставить под международный контроль, включив его в список запрещенных отравляющих веществ Конвенции по запрету химоружия.

Напомним, 5 марта полиция городаСолсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.