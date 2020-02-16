"Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

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Слишком образная речь и зачастую пошлыешутки президента РФ Владимира Путина довольно часто ставит переводчиков в затруднительное положение.

Третий секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Наталья Красавина в качестве примера привела фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит", которую он произнес в декабре 2019 года. По ее словам, в переводе эта фраза должна была бы звучать "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".

В 2017-м на Петербургском международном экономическом форуме Путин поприветствовал зал словом "Вольно!" и эту его команду перевели как Welcome! (Добро пожаловать).

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"Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин, а это именно военный термин – "At ease", – рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

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Кроме того, Садыков привел в пример высказывание Путина "мы не будем стоять враскоряку". По его словам, он услышал эту фразу президента в телерепортаже и обрадовался, что ему не придется ее переводить.

Напомним, в марте 2019 Путин пошутил о "бедных евреях" в оккупированном Крыму , после чего нарвался на жесткий троллинг с сети.

Кроме того, Владимир Путин неудачно "блеснул" чувством юмора, отличившись пошлым заявлением на тему долларовых расчетов на мировом экономическом рынке.

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