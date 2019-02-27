Дорожные патрульные в России избили крымского "министра"
Самозваный "глава минтранса Крыма" Михаил Храмов устроил потасовку в Ростовской области и угодил в суд
Член подконтрольного России "правительства Крыма" сообщил о конфликте с сотрудниками дорожно-патрульной службы Ростовской области, который закончился дракой с сотрудниками ДПС.
Согласно сообщению пресс-службы самозваного "министра строительства и архитектуры Крыма" Михаила Храмова, инцидент произошел 26 февраля на трассе М-4 "Дон" в России, где он ехал с незаконным "начальником Службы капитального строительства Крыма Карленом Петросяном".
Патрульные якобы остановили его автомобиль, предложили в "некорректной форме" пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
Когда Храмов им отказал, те якобы "начали проявлять агрессию и заставлять раздеться", на что "министр" ответил предложением проехать в медучреждение.
В ходе перепалки Храмов и Петросян заявили, что якобы являются "госслужащими", после чего сотрудники ДПС их избили.
В свою очередь, в управлении МВД по Ростовской области подтвердили, что автомобиль BMW был остановлен на указанной трассе из-за "нарушения правил тонировки", после чего пассажир пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, что запрещено законом. Когда ему помешали, он несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
В результате Храмова доставили в Пролетарский районный суд для оформления задержания с последующим обвинением его по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", однако на данный момент обвинения уже были сняты.
Напомним, в прошлом году по возвращению из командировки в Россию в московском аэропорту избили польского дипломата.
А вот член парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент, который заключался в краже сендвича.
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