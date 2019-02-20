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Дружба России и США: Путин сделал новое нелепое заявление

Сегодня, 14:32

Российский президент отрицает, что РФ является главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Сайт Кремля
Дружба России и США: Путин сделал новое нелепое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d48/ad3/5c6d48ad3d5fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d48/ad3/5c6d48ad3d5fb.jpg Россия Российский президент отрицает, что РФ является главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов

Россия стремится к дружеским отношениям с Вашингтоном, но больше стучаться в закрытые двери по вопросу о ракетных разоружениях больше не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит – оборонительный характер", – заявил он.

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В то же время политику Белого дома в отношении РФ Путин назвал недружественной, напомнив о санкциях, "антироссийских акциях" и выходе США из международных договоров.

"И при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США. Скажу прямо: это неправда!" – заверил Путин, сорвав аплодисменты.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва больше не будет "стучаться в закрытую дверь" Вашингтона для дискуссий о разоружении.

Напомним, что в этом же выступлении глава РФ заявил, что Россия не намерена размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД, но в случае появления там континенте американских ракет, Москва сделает аналогичный ответный ход.

Кроме того, обращаясь к Федеральном собранию, Владимир Путин заявил о "подхрюкивающих сателитах США".

Мы также писали, что в ответ на выход США из ракетного договора президент РФ поручил приостановить участие Москвы в ДРСМД и начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

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Тег Россия, Путин, ракеты, Владимир Путин , ДРСМД, ракетный договор

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