Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых

Сегодня, 21:08

Renault Logan выскочил на встречную полосу и протаранил рейсовый автобус

Фото: 47.mchs.gov.ru
Фото: 47.mchs.gov.ru.
ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/019/9bd/5c80199bd3384.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/019/9bd/5c80199bd3384.jpg Россия Renault Logan выскочил на встречную полосу и протаранил рейсовый автобус

В Волховском районе Ленинградской области России произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого один человек погиб, еще 14 получили ранения, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, жертвой аварии стала 53-летняя пассажирка легкового автомобиля Renault Logan, водители машины и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром в среду, 6 марта, на федеральной трассе "Кола" водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Tiger, следовавшим маршрутом Тихвин – Санкт-Петербург. Как оказалось, автобус работал в качестве рейсового нелегально.

Фото: 47.mchs.gov.ru

Напомним, в начале февраля в Калужской области России перевернулся автобус с детьми . Всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.

Также сообщалось, что 8 февраля в Кемеровской области России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег автобус, Россия, ДТП, жертвы, Санкт-Петербург

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России

4 февраля, 03:27

По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых

Смертельное ДТП с автобусом в России: очевидец и пострадавшая рассказали детали

3 февраля, 19:04

Автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив

В России перевернулся автобус с детьми: появились подробности

3 февраля, 17:25

Всего в салоне автобуса находились 45 человек

В России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые

3 февраля, 12:47

По данному факту открыли уголовное производство

Дело Зайцевой: мажорке вынесли пожизненный "приговор"

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Тимошенко "забыла" Зеленского: назван главный страх Леди Ю

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Украинцы получат по 1,5 тысячи на руки уже с марта

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад