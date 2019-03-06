ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых

Renault Logan выскочил на встречную полосу и протаранил рейсовый автобус

Фото: 47.mchs.gov.ru.

ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/019/9bd/5c80199bd3384.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/019/9bd/5c80199bd3384.jpg 2019-03-06T21:08:00+02:00 Россия Renault Logan выскочил на встречную полосу и протаранил рейсовый автобус

В Волховском районе Ленинградской области России произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого один человек погиб, еще 14 получили ранения, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, жертвой аварии стала 53-летняя пассажирка легкового автомобиля Renault Logan, водители машины и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром в среду, 6 марта, на федеральной трассе "Кола" водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Tiger, следовавшим маршрутом Тихвин – Санкт-Петербург. Как оказалось, автобус работал в качестве рейсового нелегально.

Фото: 47.mchs.gov.ru

Напомним, в начале февраля в Калужской области России перевернулся автобус с детьми . Всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.

Также сообщалось, что 8 февраля в Кемеровской области России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП под Питером: погибший и полтора десятка раненых". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.