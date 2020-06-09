ДТП с Ефремовым в Москве: в Кремле и Госдуме отреагировали

Артист Михаил Ефремов, который стал участником смертельного ДТП в Москве, готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием.

"Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. Единственное, пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают. Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего", - сказал адвокат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания палаты предложил дать поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП.

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"Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека, наказание – до 12 лет тюрьмы", - сказал он.

Речь идет о принятом в 2019 году законе об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами: лишение свободы до 7 лет, если причинен тяжкий вред здоровью человека, до 12 лет, если жертва погибла, и до 15 лет, если погибли двое и более лиц.

"Коллеги, поддерживаем это решение: взять на контроль, не допустить давления на следствие. Ну и в будущем еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что в рамках правоприменительной практики какие-то есть недоработки или сбои, будем законопроект корректировать", – добавил Володин.

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"Человеку еще жить бы да жить – и семья, и детей растить, и себя реализовывать, а по вине тех, кто выпил и не думает о последствиях, жизнь оборвалась", - добавил он.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал "чудовищным" ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и не важно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков.

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Комментируя инициативу депутатов Госдумы лишить Ефремова почетных званий, Песков заявил, что "об этом мы вообще не думаем".

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Водитель фургона умер в больнице.

По данным СМИ, при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле". Это относится к тяжелой степени опьянения.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Также выяснилось, что актер был частым нарушителем ПДД.

Видео: 112/Telegram

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