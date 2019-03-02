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ДТП с украинцами под Москвой: в МИД сообщили подробности

Сегодня, 15:13

В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины

Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash
Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash.
ДТП с украинцами под Москвой: в МИД сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a80/4b6/5c7a804b65aee.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a80/4b6/5c7a804b65aee.jpeg Россия В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины

В результате ДТП на окраине Москвы пострадали четыре гражданина Украины, они госпитализированы. Об этом в Twitter сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Пострадавшим обеспечивается консульское сопровождение.

Ранее сообщалось, что на окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри – украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении телеграмм-канала Mash.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, украинцы

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