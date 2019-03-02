ДТП с украинцами под Москвой: в МИД сообщили подробности
В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины
В результате ДТП на окраине Москвы пострадали четыре гражданина Украины, они госпитализированы. Об этом в Twitter сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
Пострадавшим обеспечивается консульское сопровождение.
Ранее сообщалось, что на окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы.
"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри – украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении телеграмм-канала Mash.
Ранее сообщалось, что в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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