ДТП с украинцами в России: СМИ сообщили новые подробности

В результате смертельного ДТП в Ленинградской области, где автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированный в Украине, столкнулся с грузовиком погибли двое жителей Закарпатья и две женщины из Львовской области. Об этом сообщают закарпатские СМИ.

По словам жены владельца микроавтобуса Людмилы Тацюн, за рулем был друг ее мужа, житель Хустского района. 53-летний водитель скончался от полученных травм на месте. Среди погибших пассажиров – две женщины из Львовской области, еще один мужчина- закарпатец.

В свою очередь российское издание обнародовало имена погибших в аварии украинцев. По данным 47news водителем оказался В. Чопей 1965 года рождения (53 года), две женщины-пассажирки – М. Станич, 1984 года рождения (34 года) и Ю. Липчей 1969 года рождения (49 лет), а также пассажир С. Ленич 1991 года рождения (27 лет).

Напомним, ночью 15 сентября в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области в России погибли четыре человека, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Ленинградской области, микроавтобус был зарегистрирован в Закарпатской области.

Ранее в ДТП попал автобус с украинцами в Венгрии.