"Духовность – конек России": соцсети отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского

Сегодня, 15:43

Пользователи сети разделились на тех, кто поддерживает того или иного кандидата, и тех, кто не верит в предвыборную гонку

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Недавний скандал на предвыборных дебатах, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес, породил в соцсетях как мемы, так и гневные отклики пользователей.

Некоторые из пользователей встали на защиту Ксении Собчак:

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Другие – смеялись над лидером Либерально-демократической партии России:

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Были и такие, кто просто разочаровался в предстоящих выборах в РФ.

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Не обошлось и без новых мемов. Например в одном из них облитого водой Жириновского сравнили с проблемами типичного россиянина.

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Вспомнили и участие Жириновского во флешмобе Ice Bucket Challenge

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В свою очередь муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.

Как известно, выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост. 
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Источник:

"Сегодня"

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