"Духовность – конек России": соцсети отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского

Пользователи сети разделились на тех, кто поддерживает того или иного кандидата, и тех, кто не верит в предвыборную гонку

Недавний скандал на предвыборных дебатах, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес, породил в соцсетях как мемы, так и гневные отклики пользователей.

Некоторые из пользователей встали на защиту Ксении Собчак:

Другие – смеялись над лидером Либерально-демократической партии России:

Были и такие, кто просто разочаровался в предстоящих выборах в РФ.

Не обошлось и без новых мемов. Например в одном из них облитого водой Жириновского сравнили с проблемами типичного россиянина.

Вспомнили и участие Жириновского во флешмобе Ice Bucket Challenge

В свою очередь муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.

Как известно, выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост.