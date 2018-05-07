"Дурной знак" для Путина: на инаугурации произошло ЧП

Вчера, 16:45

Во время церемонии флаг России заклинило на флагштоке

Фото: twitter.com/belpartisan
Фото: twitter.com/belpartisan

Во время инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая флаг России над Кремлем заклинило. Соответствующие кадры были опубликованы на канале RT в Youtube. 

На 24-й минуте видео видно, что флаг не двигается и застрял. Камера показывает, что предпринимаются попытки его поднять, но, спустя несколько секунд, камеру просто переключили на другой план. 

На 25-й минуте также виден флаг посреди флагштока, позже его показывают крупным планом, но не видно, поднят ли он над Кремлем. В конце его показывают на самом дальнем плане, и не видно – подняли ли его до конца или нет. 

При этом на церемонии 2012 года режиссер также несколько раз показывал флаг, и при этом было явно видно, что он был поднят до самого верха. 

Пользователи социальных сетей сразу же трактировали это как дурной знак для президента. 

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Также появились фото, как Путин обживался в "новом" кабинете после официально вхождения в должность президента России. 
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