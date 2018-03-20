Дуров ответил на угрозу Роскомнадзора заблокировать Telegram

По его словам, угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, его не пугают

Павел Дуров – основатель Telegram – заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, его не пугают.

"Telegram продолжит отстаивать свободу и приватность", – подчеркнул Дуров.

Напомним, 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования.

Сразу после этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

Ранее сообщалось, что создатели мессенджера Telegram, который уверенно превращается в новую социальную сеть, привлекли 850 млн долларов от 81 инвестора для разработки и поддержки блокчейна TON. Такие данные Павел Дуров с братом передали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее сообщалось, что Telegram планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту.