ФОТОФАКТ. Два КПП, видеокамеры и забор с колючей проволокой: где готовят наемников ЧВК "Вагнер"

Сегодня, 10:50

Несмотря на разгром в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, никто не намерен сворачивать деятельность лагеря

Лагерь по подготовке наемников ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Фото: Znak.com
Лагерь по подготовке наемников ЧВК "Вагнер". Фото: Znak.com

Уничтожение большой группы наемников из ЧВК "Вагнер" в Сирии привлекло повышенное внимание российских журналистов к условиям проживания и подготовки "рекрутов" в этой частной военной компании.

Работники пера показали тренировочную базу "Вагнера" на окраине хутора Молькино в Краснодарском крае. Именно в этом лагере проходили обучение наемники, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, Крыму и Сирии, пишет Znak.com.

Лагерь наемников расположен в нескольких километрах от официальной воинской части Министерства обороны РФ и, чтобы добраться к нему, надо преодолеть два КПП с вооруженными солдатами. Сначала журналиста издания не хотели пропускать, но потом разрешили ему пройти после фразы "в Сирию".

На территории базы "Вагнера" – несколько двухэтажных домиков, облицованных сайдингом салатового цвета, с зелеными крышами. Базу окружает забор с колючей проволокой. Рядом с домами на парковке стоит несколько десятков машин.

По периметру установлены видеокамеры, но обращены они все объективами внутрь, а не наружу: "Видимо, каких-либо действий извне здесь никто не опасается и куда важнее контролировать то, что происходит внутри лагеря", — пишет издание.

"Домиков три. Как выяснилось чуть позже, это казармы. Если судить по внешнему виду, строения довольно свежие. Чуть поодаль виднеются штабели досок из свежей, белесовато-желтой древесины. Кажется, несмотря на трагедию 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, никто не собирается здесь сворачивать свою деятельность. Напротив, лагерь планируется достраивать дальше", — пишет издание.

Журналисту удалось пообщаться с мужчиной, который живет в соседнем поселке. Он рассказал, что регулярно пересекается с "вагнеровцами". По его словам, они появились в Молькино около 5 лет назад, "еще до Украины".

"В первый год о существовании этого особого отряда никто из местных даже не подозревал. Только потом информация начала хоть как-то просачиваться наружу", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками

Также сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.
Сирия, лагерь, наемники, база, вагнер, Молькино

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