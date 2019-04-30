Два моряка умерли на российском судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР

Моряки почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал им медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось

Фото УНИАН.

Два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), следовавшего в порт Кейптаун (ЮАР), скончались по неустановленным пока причинам. Об этом сообщил представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

По его словам, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

"Причина смерти пока не установлена. Представители профсоюзов Приморья работают в комиссии по расследованию происшествия", – пояснил собеседник агентства. На расследование отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен, добавил он.

Моряки почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал им медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Они умерли с разницей в несколько часов.

В пресс-службе FESCO сообщили, что ситуацию на данный момент не комментируют.

"Мы ситуацию пока не комментируем. Проводится расследование, по результатам которого подготовим пресс-релиз", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

Кроме того, в прошлом году произошла авария с кораблями Военно-морских сил США у восточного побережья страны - во время пополнения запасов ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами.

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