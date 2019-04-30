Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Два моряка умерли на российском судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР

30 апреля, 13:37

Моряки почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал им медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось

Фото УНИАН
Фото УНИАН.

Два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), следовавшего в порт Кейптаун (ЮАР), скончались по неустановленным пока причинам. Об этом сообщил представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

По его словам, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

"Причина смерти пока не установлена. Представители профсоюзов Приморья работают в комиссии по расследованию происшествия", – пояснил собеседник агентства. На расследование отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен, добавил он.

Моряки почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал им медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Они умерли с разницей в несколько часов.

В пресс-службе FESCO сообщили, что ситуацию на данный момент не комментируют.

"Мы ситуацию пока не комментируем. Проводится расследование, по результатам которого подготовим пресс-релиз", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

Кроме того, в прошлом году произошла авария с кораблями Военно-морских сил США у восточного побережья страны - во время пополнения запасов ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, моряки, умерли, судно

Вы сейчас просматриваете новость " Два моряка умерли на российском судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России помпезно "бряцали оружием" на репетициях парада Победы: яркие фото и видео

Сегодня, 10:41

В параде будут участвовать и военнослужащие-женщины

Украинцы попали в ДТП в России: появилась детальная информация

Сегодня, 11:25

Трое людей находятся в больницах, остальных медики отпустили

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Когда у человека наступает старость

Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

BMW вбила последний гвоздь в крышку гроба M5, создав "монстра"

В МинВОТ назвали сроки вывода войск РФ с территории Донбасса

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

"ВСУ могли бы быстро закончить войну на Донбассе, "если бы не но"

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

15 самых жутких и странных существ на планете

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой