Два Путина на вахте: в бункере Кремля заметили клонов (фото)

В один и тот же день в России выпустили ролики с двумя разными "президентами"

Слухам о множестве двойников российского президента Владимира Путина – несмотря на то, что сам он отрицает существование своих клонов на гособеспечении- опять дали пищу.

На двух видео с хозяином Кремля, которые были опубликованы накануне, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил различия во внешности "Путиных".

"1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день – пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый и криворотый", – пишет он.

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Как мы уже сообщали, в последнее время Владимир Путин проводит все совещания в видеорежиме, поскольку работает удаленно. На фоне того, что его личный пресс-секретарь, а также ряд членов российского правительства переболели коронавирусом, президент России решил переждать эпидемию в официальной резиденции на Рублевке.

Тем временем запрос "двойник Путина" уже многие годы остается одним из самых популярных в российском сегменте интернета, а в соцсетях уже долгое время говорят о множестве двойников российского президента, которые используются для различных выходов "в люди". Некоторые комментаторы предполагают, что их количество может достигать семи человек.

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На этом фоне нельзя не упомянуть казус, который произошел с российским президентом в 2018 году – во время пресс-конференции он не смог прочесть собственные записи, став посмешищем. Тогда шутили, что "один клон пишет, а другой читает".

О других конфузах Путина смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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