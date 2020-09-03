Українська
$ 27,64
32,8
  1. Мировые новости
  2. Россия

Больше половины российских "патриотов" считают, что гимн РФ можно и не знать – опрос

3 сентября, 22:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Два россиянина из трех считают личным делом, быть ли патриотом

Российский фонд "Общественное мнение" провел любопытный опрос о том, чувствуют ли граждане РФ себя патриотами. Исследование показало, что россияне не всегда слепо поддерживают власти в вопросах патриотизма.

Реклама

Как свидетельствуют данные опроса, 54% опрошенных россиян считают, что можно быть патриотом, и не зная гимна своей страны. Против этого мнения – 40% граждан.

Читайте также: В гимне России может появиться упоминание о Путине: СМИ выяснили подробности

Почти напополам разделились ответы на вопрос, может ли быть патриотом человек, который не ходит на выборы? 44% считают да, 49 – нет.

57% россиян считают, что можно быть патриотом, даже если человек предпочитает иностранную литературу и искусство отечественной, 33 – противоположного мнения.

В тренде
Представители НАТО срочно встретятся из-за отравления Навального "Новичком"
Реклама

С вопросом о том, может ли быть патриотом человек, который критикует власти своей страны, согласились 64% респондентов, против – 31%.

В то же время с утверждением "быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина" согласны 70% опрошенных. И только 28% согласны, что "каждый гражданин страны должен быть патриотом".

Сайт "Сегодня" писал, что ВЦИОМ провел опрос, согласно которому больше половины россиян считают плохой ситуацию в РФ.

Напомним, российское Независимое исследовательское агентство по заказу Open Mind Foundation провело эксклюзивный опрос, из котрого следует, что россияне живут в унижении и не хотят видеть Путина президентом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия опрос патриоты патриотизм гимн России

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России показали форму
В России показали форму "боевых магов": военный наряд священников РПЦ рассмешил соцсетиРоссия
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газа
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять