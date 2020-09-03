Больше половины российских "патриотов" считают, что гимн РФ можно и не знать – опрос

Два россиянина из трех считают личным делом, быть ли патриотом

Российский фонд "Общественное мнение" провел любопытный опрос о том, чувствуют ли граждане РФ себя патриотами. Исследование показало, что россияне не всегда слепо поддерживают власти в вопросах патриотизма.

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Как свидетельствуют данные опроса, 54% опрошенных россиян считают, что можно быть патриотом, и не зная гимна своей страны. Против этого мнения – 40% граждан.

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Почти напополам разделились ответы на вопрос, может ли быть патриотом человек, который не ходит на выборы? 44% считают да, 49 – нет.

57% россиян считают, что можно быть патриотом, даже если человек предпочитает иностранную литературу и искусство отечественной, 33 – противоположного мнения.

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С вопросом о том, может ли быть патриотом человек, который критикует власти своей страны, согласились 64% респондентов, против – 31%.

В то же время с утверждением "быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина" согласны 70% опрошенных. И только 28% согласны, что "каждый гражданин страны должен быть патриотом".

Сайт "Сегодня" писал, что ВЦИОМ провел опрос, согласно которому больше половины россиян считают плохой ситуацию в РФ.

Напомним, российское Независимое исследовательское агентство по заказу Open Mind Foundation провело эксклюзивный опрос, из котрого следует, что россияне живут в унижении и не хотят видеть Путина президентом.

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