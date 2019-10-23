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Две чеченские семьи устроили бойню в России: подробности

23 октября, 12:28

Многолетний конфликт двух семейств завершился трагедией в Ростовской области

/ Фото: Pixabay

Спустя пару месяцев после того, как после драки в польском Кракове задержали два десятка чеченцев, две чеченские семьи устроили в России перестрелка, которая привела к гибели людей.

Инцидент случился вечером 22 октября на хуторе Чернозубов в Ростовской области, сообщили в областном МВД.

"Перестрелка в Ростовской области была результатом многолетней вражды между двумя семьями: Бациевых и Дакишвили", – пишет по этому поводу Telegram-канал Mash.

Якобы с апреля 2015 года Бациевы начали задерживать зарплату одному из членов семьи Дакишвили, который работал у них пастухом. Мужчина обратился в суд и выиграл дело.

Однако журналисты пишут, что процесс был лишь формальным поводом – мужчина узнал о том, что в 2013 году Бациевы взяли у кооператива "Новоселовский", членом которого он тоже являлся, миллионные займы на невыгодных кооперативу условиях.

В результате перестрелки погибли пять человек и еще двое попали в больницы – они находятся в реанимации в среднем и тяжелом состоянии.

Ростовские правоохранительные органы возбудили уголовное дело за убийство.

На данный момент известно о задержании одного подозреваемого в причастности к случившемуся.

Напомним, несколько месяцев назад в Пензенской области России произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб и еще четверо пострадали. Полиция задержала 174 участника конфликта.

А в этом месяце похожий инцидент случился в Новосибирске – драка двух торговцев на рынке закончилась крупной потасовкой и задержанием 50 ее участников.

Также "Сегодня" писали, что летом чеченские власти заставили подростка Магомеда Ахматова 46 минут извиняться за критику главы республики Рамзана Кадырова.

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Россия Чечня стрельба чеченцы Ростов-на-Дону ростовская область

Источник: Интерфакс

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