"Дворцовые перевороты" против Путина и главные вызовы для Кремля: интервью с Игорем Эйдманом

Почему сценарий заговора против президента РФ является маловероятным и с какой сегодня проблемой он столкнулся

На прошедшем в Киеве саммите Ялтинская Европейская Стратегия (YES) экс-посол США в РФ Майкл Макфол спрогнозировал, что президента РФ Владимира Путина могут отстранить от власти после заговора, в результате чего может начаться борьба элит и приход к руководству страны представителей силового блока.

Насколько такой сценарий возможен и когда именно, в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

- Насколько сценарий устранения Путина от власти возможен сегодня в России?

- Во-первых, что хотел бы сказать, силовики и так уже у власти в РФ. Путин пытается играть роль верховного арбитра в российской политике, но все его симпатии и поддержка – на стороне силовиков. Во-вторых, российским силовикам нет никакого смысла устранять Путина, потому что, наоборот, он является для них "крышей", их поддержкой и их человеком у руля государства. Кроме того, среди российских силовиков нет сильных и независимых фигур. Практически все они – выдвиженцы Путина. Они все лично на него ориентированы. И, конечно, они даже помыслить не смогут, чтобы как-то свергнуть или устроить "дворцовый переворот". Это абсолютно исключено.

- Почему тогда Макфол мог такое озвучить, тем более, на крупном саммите в Киеве, у которого продолжается противостояние с путинской Россией? Насколько такой посыл может быть "вбросом" в российский политикум?

- Макфол выражает свое личное мнение. США – это же не путинская Россия. Тем более, Макфол сейчас человек независимый, естественно, он отражает свое личное мнение. Это никакой не вброс и никакая не попытка плести какие-то внешнеполитические интриги. Он так видит ситуацию. Почему именно таким образом, я не знаю и объяснить не могу. Ситуацию я вижу совершенно по-другому. Путин сидит в своем кресле крепко. И единственная его проблема сейчас – это не трудности коммуникаций со своими силовиками (с ними у него все в порядке), у него сегодня проблемы с коммуникациями и взаимоотношениями с российским обществом. И совершенно очевидно, что в последнее время, за последний месяц, особенно с момента введения злополучной пенсионной реформы, он сильно растерял поддержку населения. И политические силы, которые поддерживают Путина, в том числе партия "Единая Россия", растеряли поддержку населения.

- Можете привести конкретный пример?

- Это, например, мы видим по опросам и по результатам последних выборов. Буквально вчера во Владивостоке кандидат от "Единой России" фактически проиграл, но власти РФ были вынуждены в последний момент сфальсифицировать протоколы, чтобы все-таки объявить его победу. В результате начинается крупный скандал, который, думаю, будет еще долго сотрясать политическую жизнь России. В этом я вижу определенную проблему Путина, отнюдь не во взаимоотношениях его с "опричниками"-силовиками.

- Насколько сегодня роль российской оппозиции может быть определяющей и влиятельной в борьбе за власть и возможном устранении Путина?

- Сейчас оппозиция не в состоянии отстранить Путина от власти, она недостаточно сильна. Однако те общественные процессы, которые идут в РФ, со временем такой шанс, надеюсь, дадут. Потому что Путин теряет все-таки популярность, и это видно по данным всех исследований и по результатам последних выборов. Этот процесс рано или поздно может привести к его серьезному политическому кризису, который завершится тем, что Путину, возможно, придется уйти от власти. Когда это произойдет, оценить трудно. Это, конечно, задача не завтрашнего, а послезавтрашнего дня.

- На прошлой неделе скандал с отравлением Скрипалей получил свое продолжение после видео, на котором подозреваемые в покушении на экс-шпиона РФ озвучивали свои свидетельства. Насколько на Западе поверили в слова этих двух "туристов" и какие в итоге последствия будут для Кремля в связи с делом убитого бывшего офицера ГРУ российскими спецслужбами?

- Конечно, их показания и версия являются абсолютно неправдоподобными. Версия – просто анекдотичная. Над ней смеется весь Рунет – огромное количество русскоязычных пользователей интернета. Смеются, издеваются, сочиняют какие-то куплеты по этому поводу, делают фотожабы и проч. Это – очередная "подстава" со стороны путинских силовиков, которые продемонстрировали свою профессиональную непригодность и свою анекдотичность. Это тоже подрывает статус Путина в обществе. Снижается его рейтинг, снижается статус. Это демонстрирует, что его спецслужбы и власть неэффективна и смешна. А смех, как известно, убивает страх. Если же страх (пиетет и благоговение) в обществе пропадает по отношению к власти, то и власть эта тоже через некоторое время теряет, собственно, свою силу.

Как сообщалось, ранее бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014 гг.) Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия (Yes-2018) заявлял, что после отхода президента РФ Владимира Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко назвал такое развитие событий в РФ маловероятным сценарием.

Напомним, в Киеве уже в 15 раз прошла Ялтинская европейская стратегия. На форум съехались вип-персоны со всего мира — экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, еврокомиссар Валдис Домбровскис, экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие. Вишенкой на торте стало появление легендарного Боно из ирландской рок-группы U2.

Пятничные встречи открыл президент Украины Петр Порошенко. Он выразил надежду, что следующий форум пройдет уже в Ялте, а не в Киеве, и подчеркнул, что Украина продолжает держать курс на сближение с ЕС.

Подробнее о главных темах саммита читайте на сайте "Сегодня" в публикации "Кибервойны и будущее Украины: о чем говорили на YES-2018 в Киеве".