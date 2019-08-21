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Джонсон считает, что Россия пока не может вернуться в G8

21 августа, 23:23

Джонсон разделяет мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства

/ Фото: AFP

Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", – сказал он.

"Если мне позволено будет сказать, то это еще один пример того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения ", – отметил премьер.

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При этом в качестве отрицательных примеров действий России Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только на Украине, но во многих других местах".

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Источник: Интерфакс-Украина

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